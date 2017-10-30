ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобринском районе госинспекторы застали браконьеров за разделкой туши убитого ими лося

31.10.2017 10:54 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Госинспекторы выявили факт нарушения природоохранного законодательства в Кобринском районе, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Штык.

Инцидент произошел 28 октября около 15 часов в Засимовском лесничестве Кобринского опытного лесхоза. На территории охотничьих угодий ЧОУП «Еремичское» рейдовая группа Березовской межрайинспекции обнаружила трех мужчин, которые разделывали тушу самца лося в возрасте двух-трех лет. Охотниками оказались двое жителей Бреста и житель Кобринского района. Каких-либо документов, подтверждающих законность добычи дикого животного, они не предоставили. Здесь же находились собранные и расчехленные зарегистрированные охотничьи гладкоствольные ружья ИЖ-54, МР-153 и ТОЗ-34Р 12-го калибра с патронами, снаряженными пулями и картечью.

Согласно заключению ветеринарного врача, причиной смерти животного явилось огнестрельное ранение легких от воздействия картечи.

Вред, причиненный незаконными действиями окружающей среде, составил 300 базовых величин, или 6,9 тысяч рублей.

По факту незаконной добычи взрослого самца лося возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК: водитель фуры, сбивший двух человек на МКАД, был пьян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика