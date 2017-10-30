В Кобринском районе госинспекторы застали браконьеров за разделкой туши убитого ими лося

Госинспекторы выявили факт нарушения природоохранного законодательства в Кобринском районе, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Штык.

Инцидент произошел 28 октября около 15 часов в Засимовском лесничестве Кобринского опытного лесхоза. На территории охотничьих угодий ЧОУП «Еремичское» рейдовая группа Березовской межрайинспекции обнаружила трех мужчин, которые разделывали тушу самца лося в возрасте двух-трех лет. Охотниками оказались двое жителей Бреста и житель Кобринского района. Каких-либо документов, подтверждающих законность добычи дикого животного, они не предоставили. Здесь же находились собранные и расчехленные зарегистрированные охотничьи гладкоствольные ружья ИЖ-54, МР-153 и ТОЗ-34Р 12-го калибра с патронами, снаряженными пулями и картечью.

Согласно заключению ветеринарного врача, причиной смерти животного явилось огнестрельное ранение легких от воздействия картечи.

Вред, причиненный незаконными действиями окружающей среде, составил 300 базовых величин, или 6,9 тысяч рублей.

По факту незаконной добычи взрослого самца лося возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом.