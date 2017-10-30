Забывчивые романтики. В Полоцке из-за странной коробки пришлось эвакуировать людей с вокзала

В Полоцке пришлось эвакуировать людей с железнодорожного вокзала из-за бесхозной коробки с цветами. Подробности инцидента сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Коробку размером 80×20 см обнаружили 30 октября около 11 часов на втором этаже железнодорожного вокзала. Из здания эвакуировали около 30 человек. На место прибыли саперы и кинологи. Однако взрывных устройств они не обнаружили. В коробке лежал букет цветов.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что цветы забыли мужчина и женщина, у которых был внушительный багаж.

Задержки в движении поездов не было.