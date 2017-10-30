В Калинковичском районе в реке утонул мужчина

Трагедия произошла недалеко от деревни Рудня Горбовичская. Нетрезвый мужчина по неизвестной причине оказался в воде и утонул, сообщили в ОСВОДе.

Вечером компания местных жителей распивала спиртное у реки Неначь. Позже приятели 61-летнего мужчины разошлись, а он остался на берегу.

Искать пропавшего начали после того, как он не вернулся домой. Утром его тело обнаружили в реке. На берегу лежали куртка и сапоги.