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В Калинковичском районе в реке утонул мужчина

31.10.2017 11:11 — ЧП | Tut.by  
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Трагедия произошла недалеко от деревни Рудня Горбовичская. Нетрезвый мужчина по неизвестной причине оказался в воде и утонул, сообщили в ОСВОДе.

Вечером компания местных жителей распивала спиртное у реки Неначь. Позже приятели 61-летнего мужчины разошлись, а он остался на берегу.

Искать пропавшего начали после того, как он не вернулся домой. Утром его тело обнаружили в реке. На берегу лежали куртка и сапоги.

 
 
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Вечером компания местных жителей распивала спиртное у реки Неначь. Позже приятели 61-летнего мужчины разошлись, а он остался.

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