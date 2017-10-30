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СК завершил расследование уголовного дела в отношении организованной группы, распространявшей психотропы и наркотики

31.10.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, совершенном организованной группой, сообщила «ШП» официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНиПТЛ УВД Миноблисполкома в январе текущего года задержаны двое мужчин, у которых в ходе личного обыска обнаружены запрещенные вещества: амфетамин (фенамин) массой не менее 23,01 грамм, 0,0542 грамм особо опасного психотропного вещества 2С-I-NBOMe, 14,92 грамм опасного наркотического средства марихуаны, 36,35 грамм опасного наркотического средства гашиша, особо опасное психотропное вещество МДМА массой не менее 5,32 грамм.

В рамках расследования установлено, что ранее судимый 27-летний житель Минска и 33-летний индивидуальный предприниматель посредством сети Интернет осуществляли бесконтактную и законспирированную деятельность по реализации запрещенных веществ. Через форум веб-ресурсов с использованием зарегистрированных аккаунов и различных приложений, позволяющих анонимно управлять техническими устройствами связи, приобретали необходимое количество наркотиков и психотропов, рекламировали их, через тайники сбывали в различных регионах Республики Беларусь и контролировали доход от преступной деятельности, поступающий от покупателей на электронные кошельки.

В связи с использованием задержанными лицами зашифрованной переписки в ходе следствия исследованы изъятые мобильные телефоны и компьютерные устройства. На основании постановлений следователей проведено десятки экспертных исследований по изъятым особо опасным психотропным веществам и наркотическим средствам.

Проведенными обысками, допросами и иными следственными действиями установлен ряд потребителей и в результате установлено местонахождение более 15 тайников, в которых находились особо опасные психотропные вещества общей массой более 25 грамм.

Кроме того, установлена причастность старшего из обвиняемых к незаконному приобретению официальных документов, предоставляющих право получения в аптеках опасного психотропного вещества, разрешенного к контролируемому обороту.

В ходе обыска изъяты рецепты, выданные в установленном порядке на имя третьих лиц, на медицинский препарат «Клоназепам», содержащий в своем составе психотропные вещества.

В зависимости от участия в преступной деятельности действия обвиняемых квалифицированы как незаконный оборот особо опасных психотропных веществ, особо опасных наркотических средств, в крупном размере, лицом, ранее совершившим аналогичное преступление, организованной группой (ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса) и незаконное приобретение официальных документов, предоставляющих права (ст. 379 Уголовного кодекса). С момента задержания они находится под стражей.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и психотропных...

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