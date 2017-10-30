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Гражданин Латвии протаранил шлагбаум на белорусско-латвийской границе
31.10.2017 12:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Белорусские и латвийские пограничники предотвратили прорыв через границу гражданина Латвии, который, испугавшись таможенного досмотра, попытался протаранить шлагбаум и скрыться на латвийской территории.
Инцидент произошел в понедельник в пункте пропуска "Григоровщина". 36-летний гражданин Латвии на автомобиле Audi с латвийскими регистрационными номерами следовал из Беларуси в Прибалтийскую республику.
Во время таможенных процедур инспекторы приняли решение провести углубленный досмотр автомобиля и предложили водителю перегнать машину в специальный бокс. Гражданин Латвии сел за руль, выехал на встречную полосу, по которой двигаются автомобили, въезжающие в Беларусь, и рванул в сторону латвийской границы.
Мужчина сбил шлагбаум, однако к тому моменту пограничники успели развернуть средство принудительной остановки. Колеса автомобиля оказались повреждены, поэтому далеко уехать нарушитель не смог.
"Благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников прорыв через границу был предотвращен", — говорится в сообщении пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси.
О причинах поступка гражданина Латвии в ГПК пока ничего сказать не могут.
"С нашими сотрудниками он на тот момент не общался. Пограничный контроль пересекающие границу проходят уже после таможенного", — пояснил Sputnik официальный представитель Госпогранкомитета.
В ГПК добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.
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Нарушитель попытался прорваться через границу после того, как белорусские таможенники предложили загнать автомобиль в специальный бокс для углубленного...
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