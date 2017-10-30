Гражданин Латвии протаранил шлагбаум на белорусско-латвийской границе

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Белорусские и латвийские пограничники предотвратили прорыв через границу гражданина Латвии, который, испугавшись таможенного досмотра, попытался протаранить шлагбаум и скрыться на латвийской территории.

Инцидент произошел в понедельник в пункте пропуска "Григоровщина". 36-летний гражданин Латвии на автомобиле Audi с латвийскими регистрационными номерами следовал из Беларуси в Прибалтийскую республику.

Во время таможенных процедур инспекторы приняли решение провести углубленный досмотр автомобиля и предложили водителю перегнать машину в специальный бокс. Гражданин Латвии сел за руль, выехал на встречную полосу, по которой двигаются автомобили, въезжающие в Беларусь, и рванул в сторону латвийской границы.

Мужчина сбил шлагбаум, однако к тому моменту пограничники успели развернуть средство принудительной остановки. Колеса автомобиля оказались повреждены, поэтому далеко уехать нарушитель не смог.

"Благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников прорыв через границу был предотвращен", — говорится в сообщении пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси.

О причинах поступка гражданина Латвии в ГПК пока ничего сказать не могут.

"С нашими сотрудниками он на тот момент не общался. Пограничный контроль пересекающие границу проходят уже после таможенного", — пояснил Sputnik официальный представитель Госпогранкомитета.

В ГПК добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.