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Сбежавший в аэропорту кот принадлежит питерскому художнику Копейкину

31.10.2017 13:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Минский аэропорт сообщил, что на их территории кота Мартика не найдено. Кот потерялся в воскресенье 29 октября у пассажиров, которые следовали из Санкт-Петербурга в Женеву. Несколько суток животное разыскивали на территории аэропорта.

Сбежавший в аэропорту кот принадлежит питерскому художнику Копейкину
© Sputnik / Виктор Толочко
Кот убежал от досмотра в минском аэропорту, исцарапав хозяев

"Сотрудник аэропорта, находившийся на стойке негабаритного багажа к "побегу" кота не имеет никакого отношения. Сотрудники служб аэропорта были оповещены о пропавшем животном и сделали все возможное для "находки беглеца". Нахождение сбежавшего животного на территории Национального аэропорта "Минск" не подтверждается", — сообщили в аэропорту.

Через минский аэропорт пассажиры двигались транзитом, направляясь на рейс до Женевы. При регистрации на рейс в момент сдачи переносок животных на стойке негабаритного багажа аэропорта один из котов сбежал. Сейчас хозяин разыскивает его и попросил аэропорт о помощи.

Как выяснилось, пропавший кот принадлежал известному художнику Николаю Копейкину — об этом он написал в своем Facebook.

"Во время этапирования беспризорных котов по маршруту Петербург — Женева в Минском аэропорту произошло ЧП. Один из этапируемых в момент пересечения государственной границы совершил кровавый побег из своей передвижной камеры временного содержания", — написал иронично художник.

Искать пропавшего кота художник не стал — отправился дальше в Женеву, где Копейкин вместе с другими питерскими художниками участвует в выставке.

 
Теги: Минск
 
 
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Беглеца, вырывавшегося во время досмотра из рук хозяина на территории Национального аэропорта "Минск", так и не обнаружили.

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