Жительница Пакистана пыталась отравить мужа – погибли 15 человек

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Жительница пакистанского города Музаффаргарх, которую выдали замуж против ее воли, пыталась убить супруга и случайно отравила ядом еще двадцать семь человек, сообщает РИА Новости.



© Pixabay Минчанке за взлом аккаунтов возлюбленного грозит уголовный срок

Двадцатиоднолетняя Асия жительница Пакистана вышла замуж против своей воли, она любила не того мужчину, за которого ее сосватали. Девушка пыталась избежать брака и возвращалась в дом родителей, но ее принудили вернуться обратно. Тогда несчастная решила отравить мужа и добавила в молоко для него крысиный яд. Но супруг молоко пить не стал, зато свекровь приготовила из него йогурт, которым и угостила многочисленных гостей. Пятнадцать человек скончались, среди них и бывший супруг женщины.

В деле есть трое подозреваемых. Сама Асия отрицает свою виновность. Женщина утверждает, что к убийству супруга ее подтолкнул возлюбленный Шахид. Мужчина обещал жениться на ней, если брак будет расторгнут.

В Беларуси несколько лет назад произошел похожий инцидент. Только мотив у преступницы был иной. В 2014 году жена пыталась убить супруга, угостив его на пикнике отравленным салатом. Женщина надеялась заполучить квартиру супруга, но мужчину спасли следователи. Они заменили отраву безопасной субстанцией. В поле зрения оперативников женщина попала за несколько месяцев до инцидента, когда пыталась найти исполнителя для совершения такого преступления.