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Жительница Пакистана пыталась отравить мужа – погибли 15 человек
31.10.2017 15:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Жительница пакистанского города Музаффаргарх, которую выдали замуж против ее воли, пыталась убить супруга и случайно отравила ядом еще двадцать семь человек,
Двадцатиоднолетняя Асия жительница Пакистана вышла замуж против своей воли, она любила не того мужчину, за которого ее сосватали. Девушка пыталась избежать брака и возвращалась в дом родителей, но ее принудили вернуться обратно. Тогда несчастная решила отравить мужа и добавила в молоко для него крысиный яд. Но супруг молоко пить не стал, зато свекровь приготовила из него йогурт, которым и угостила многочисленных гостей. Пятнадцать человек скончались, среди них и бывший супруг женщины.
В деле есть трое подозреваемых. Сама Асия отрицает свою виновность. Женщина утверждает, что к убийству супруга ее подтолкнул возлюбленный Шахид. Мужчина обещал жениться на ней, если брак будет расторгнут.
В Беларуси несколько лет назад произошел похожий инцидент. Только мотив у преступницы был иной. В 2014 году жена пыталась убить супруга, угостив его на пикнике отравленным салатом. Женщина надеялась заполучить квартиру супруга, но мужчину спасли следователи. Они заменили отраву безопасной субстанцией. В поле зрения оперативников женщина попала за несколько месяцев до инцидента, когда пыталась найти исполнителя для совершения такого преступления.
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Женщина добавила яд в молоко, из которого ее свекровь приготовила йогурт – в результате отравилось 27 человек.
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