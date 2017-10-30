ЧП на ядерном полигоне в КНДР – погибли 200 человек

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Двести человек погибли в результате обрушения тоннеля на территории ядерного полигона в КНДР, сообщает The Telegraph со ссылкой на японскую телевизионную сеть TV Asahi.

Инцидент произошел еще 10 сентября, однако информация в СМИ попала только сегодня. Источники сообщают, что на крупнейшем в Северной Корее полигоне Пунгери обрушились строительные конструкции – в ловушке под землей оказались около 100 рабочих. На помощь им отправились порядка 100 спасателей, однако произошло обрушение горных пород.

СМИ подчеркивает, что смещение горных пород могло быть вызвано ядерным испытанием, которое было проведено 3 сентября. В тот день северокорейские власти объявили об удачном испытании мощной водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Утечки радиации после теста зафиксировано не было. Вместе с тем взрыв, предположительно, вызвал землетрясение магнитудой 5,6.

Сентябрьское ядерное испытание, ставшее шестым по счету, по мнению экспертов, "добило" полигон Пунгери. В Южной Корее опасаются, что, если Пхеньян и далее будет проводить испытания ядерных бомб на полигоне, гора Мантапсан, возле которой он расположен, может развалиться, а в окружающую среду попадут радиоактивные элементы. В свою очередь китайские ученые предупредили, что последствием разрушения горы могут стать "ядерные осадки".