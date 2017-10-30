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Сельское кладбище разгромили под Гомелем во время заготовки леса
31.10.2017 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Несколько могильных надгробий было разрушено в Гомельском районе во время заготовки на сельском кладбище древесины, сообщил ресурс "
О вандализме при заготовке леса сообщила в социальных сетях женщина, которая приехала на могилу родственников в деревне Долголесье.
"Кресты повалены, могилы все нарушены, ограды разобраны. Идет заготовка древесины", – рассказала женщина.
Женщина также сообищила, что вблизи кладбища уже сложены штабеля заготовленных бревен – их, передвигаясь по могилам, свозит погрузчик.
"Это еще не знают люди, что сделали с могилами их родственников. Это ужас!" – прокомментировала происходящее гражданка.
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О вандализме сообщила в социальных сетях женщина, которая приехала на могилу родственников в деревне Долголесье.
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