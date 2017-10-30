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Сельское кладбище разгромили под Гомелем во время заготовки леса

31.10.2017 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Несколько могильных надгробий было разрушено в Гомельском районе во время заготовки на сельском кладбище древесины, сообщил ресурс "Сильные новости" со ссылкой на очевидцев.

О вандализме при заготовке леса сообщила в социальных сетях женщина, которая приехала на могилу родственников в деревне Долголесье.

"Кресты повалены, могилы все нарушены, ограды разобраны. Идет заготовка древесины", – рассказала женщина.

Женщина также сообищила, что вблизи кладбища уже сложены штабеля заготовленных бревен – их, передвигаясь по могилам, свозит погрузчик.

"Это еще не знают люди, что сделали с могилами их родственников. Это ужас!" – прокомментировала происходящее гражданка.

 
Теги: Минск
 
 
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О вандализме сообщила в социальных сетях женщина, которая приехала на могилу родственников в деревне Долголесье.

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