За безопасность движения

Первые ранние заморозки и снегопады заставили автомобилистов экстренно «переобувать» свои транспортные средства. К перипетиям погоды активно в эти дни готовились ответственные за безопасность на дорогах города и района предприятия — филиал КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 124» и КУП «Копыльское ЖКХ».

По словам инженера по безопасности дорожного движения ДРСУ № 124 Андрея Леуса, снегоуборочная техника (кроме одной единицы) готова к зимнему сезону. Имеется семь тракторов, пять разбрасывателей смеси, два автогрейдера и пять погрузчиков, шесть автомобилей для перевозки рабочих бригад. Для посыпки дорог уже заготовлено 2132 тонн песчано-солевой смеси (запланировано 5000 тонн). Есть песок для подготовки оставшейся смеси. С 1 ноября на предприятии вводится круглосуточное дежурство.

Готовы к зимнему периоду и в КУП «Копыльское ЖКХ». Об этом сообщил начальник участка благоустройства Александр Шидловский. Как отметил специалист, из запланированных 300 заготовлено 270 тонн песчано-солевой смеси (ПСС). Для уборки снега и подсыпки улиц города оборудовано 11 единиц техники. Уже частично установлены контейнеры с песком на площади Ленина, ул. Партизанской и Тимковичской, дополнительно приобретаются емкости для ПСС.

Сергей ЛАЗОВСКИЙ