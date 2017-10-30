Конец дачного сезона – время для вора!

В осенне-зимний период кражи из дачных домов учащаются. Причиной их роста является окончание дачного сезона и оставление без присмотра владельцами своих дачных домов, имущества. Как показывает практика, в основном кражи из дачных домов совершаются с ноября по март. Злоумышленники, пользуясь отсутствием хозяев, возможных очевидцев, а также удаленностью расположения участков проникают в жилища для совершения преступлений. Данный вид преступлений совершают в основном лица без определенного места жительства, злоупотребляющие спиртными напитками. Имеются факты, когда в садовые и дачные домики проникают несовершеннолетние – дети из неблагополучных семей. Предметом преступного посягательства становится оставленная хозяевами бытовая техника, электроинструменты, алюминиевая посуда, садово-огородный инвентарь. Сбывается похищенное имущество на рынках соседних городов, местах приёма лома металлов. Известны факты, когда преступники проживали в дачных домиках, в которые проникали,на протяжении нескольких недель. Наряду с этим они совершали кражи и в других жилищах. Стоит также отметить, что данный вид преступления является серийным. Основной сложностью в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом совершения преступления и моментом обнаружения кражи проходит много времени, и раскрыть по «горячим» следам его уже невозможно. В таких случаях сложно установить свидетелей преступления, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть время для сбыта краденного.

В связи с этим Вилейский отдел внутренних дел напоминает владельцам дачных домов о необходимости принять меры по сохранности своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной защитой имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с подключением к центральному пульту вневедомственной охраны. Но если у вас такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться следующими советами. Не оставляйте на даче ценные вещи. Увозите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте, где расположен ваш дачный дом. Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте металлические решетки. Чаще навещайте свое загородное жилище. По нерасчищенным от снега дорожкам злоумышленники поймут, что хозяева на даче бывают редко;. Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать вам о происшествиях, произошедших с вашим имуществом. В случае потери ключей срочно замените замки. Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в милицию. До приезда сотрудников милиции постарайтесь сохранить следы преступления.

Александр ЛЫСКО, первый заместитель начальника Вилейского РОВД,

начальник криминальной милиции