Житель Гродно, скрываясь от ГАИ на отцовском авто, вылетел в кювет

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Молодой житель Гродно попал в ДТП, скрываясь от сотрудников ГАИ на автодороге Гродно – Заречанка, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В воскресенье в районе 20:30 сотрудник ДПС, неся службу на улице Советских Пограничников областного центра, подал сигнал, чтобы Hyundai остановился, однако водитель требование не выполнил и, наоборот, увеличил скорость, после чего наряд начал преследование. Выехав на автодорогу Гродно – Заречанка, возле деревни Соловьи водитель не справился с управлением, зацепил обочину и выехал в кювет, где протаранил дорожный знак и перевернулся.

Прибыв к месту ДТП, правоохранители заметили, как молодой человек выбирается из разбитой машины. Водителя задержали, других пассажиров в автомобиле не оказалось.

В ходе разбирательства выяснилось, что водителю накануне исполнилось 17 лет. По данным ГАИ, молодой человек машину взял у отца, чтобы прокатиться, а когда увидел сотрудников ДПС, испугался и попытался от них скрыться.

В результате ДТП водитель получил небольшие царапины, зато автомобиль восстановлению почти не подлежит.