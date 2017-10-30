|
Очередное заказное убийство в Украине: что известно на сегодня
31.10.2017 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Видео покушения на лидера добровольческого батальона АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву опубликовано в интернете, киллеры же до сих пор не найдены.
© Sputnik/ Алексей Вовк
Громкое убийство произошло в понедельник вечером недалеко от Киева: неизвестные обстреляли из автоматов автомобиль с Окуевой и Осмаевым. Женщина в результате нападения погибла, ее супруг госпитализирован.
Кто такие Окуева и Османов?
Как пишет агентство
Покушений на Осмаева и Окуеву уже было несколько. В прошлый раз они смогли спастись – Окуева выхватила пистолет и обезвредила киллера.
Видео очередного заказного убийства
Во вторник в сети появилось новое видео с места расстрела автомобиля с активистами "Евромайдана". Вскоре после заказного убийства там уже работали представители Нацполиции.
До этого Осмаев поделился на видео рассказом о событиях трагического вечера. По его словам, они с женой возвращались домой, а стрельба началась после железнодорожного переезда. Окуева была ранена в голову, однако ее супруг еще ехал – до тех пор, пока киллеры не попали в двигатель.
Супруг пытался оказать Окуевой первую помощь, однако спасти ее не удалось.
Разные версии убийства
Полиция Киевской области уже сделала заявление, что квалифицирует смерть Окуевой как умышленное убийство. Сейчас у следствия несколько версий, а сразу после убийства был объявлен план-перехват. Впрочем, найти киллеров пока не удалось.
"Версии рассматриваются разные. Скажем так, рассматривается ряд версий. Пока мы не можем разглашать эту информацию. Могу сказать только, что в эту ночь на месте дежурили следователи, криминалисты дальше продолжают работу, собирают с места происшествия вещественные доказательства, изымают их для отправки на экспертизу", – заявили в украинской Нацполиции.
По понятной причине силовики пока не конкретизируют данные о своих версиях.
От защиты Окуева и Осмаев отказались сами
После предыдущего покушения на жизнь активистов власти страны предоставили им государственную охрану, однако позже они от услуг Нацполиции они отказались.
Сейчас к Осмаеву в больнице приставлена охрана – по крайней мере, она сохранится в ближайшее время. За здоровьем активиста продолжают следить медики, его состояние характеризуют как удовлетворительное.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертвой двух киллеров стала активистка "Евромайдана" Амина Окуева и боец добровольческого батальона.
|
Архив (ЧП)
Комментарии