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Очередное заказное убийство в Украине: что известно на сегодня

31.10.2017 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Видео покушения на лидера добровольческого батальона АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву опубликовано в интернете, киллеры же до сих пор не найдены.

Очередное заказное убийство в Украине: что известно на сегодня
© Sputnik/ Алексей Вовк
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Громкое убийство произошло в понедельник вечером недалеко от Киева: неизвестные обстреляли из автоматов автомобиль с Окуевой и Осмаевым. Женщина в результате нападения погибла, ее супруг госпитализирован.

Кто такие Окуева и Османов?

Как пишет агентство РИА Новости Украина, Амина Окуева – активистка Евромайдана и боец добровольческого батальона патрульной службы полиции особого назначения "Киев-2". Ее супруг Адам Осмаев – лидер батальона имени Джохара Дудаева, участники которого, преимущественно выходцы из Чечни, принимают участие в войне на юго-востоке Украины на стороне Киева. Кроме того, некоторые СМИ утверждали, что Осмаев участвовал в организации попытки покушения на президента РФ Владимира Путина.

Покушений на Осмаева и Окуеву уже было несколько. В прошлый раз они смогли спастись – Окуева выхватила пистолет и обезвредила киллера.

Видео очередного заказного убийства

Во вторник в сети появилось новое видео с места расстрела автомобиля с активистами "Евромайдана". Вскоре после заказного убийства там уже работали представители Нацполиции.

До этого Осмаев поделился на видео рассказом о событиях трагического вечера. По его словам, они с женой возвращались домой, а стрельба началась после железнодорожного переезда. Окуева была ранена в голову, однако ее супруг еще ехал – до тех пор, пока киллеры не попали в двигатель.

Супруг пытался оказать Окуевой первую помощь, однако спасти ее не удалось.

Разные версии убийства

Полиция Киевской области уже сделала заявление, что квалифицирует смерть Окуевой как умышленное убийство. Сейчас у следствия несколько версий, а сразу после убийства был объявлен план-перехват. Впрочем, найти киллеров пока не удалось.

"Версии рассматриваются разные. Скажем так, рассматривается ряд версий. Пока мы не можем разглашать эту информацию. Могу сказать только, что в эту ночь на месте дежурили следователи, криминалисты дальше продолжают работу, собирают с места происшествия вещественные доказательства, изымают их для отправки на экспертизу", – заявили в украинской Нацполиции.

По понятной причине силовики пока не конкретизируют данные о своих версиях.

От защиты Окуева и Осмаев отказались сами

После предыдущего покушения на жизнь активистов власти страны предоставили им государственную охрану, однако позже они от услуг Нацполиции они отказались.

Сейчас к Осмаеву в больнице приставлена охрана – по крайней мере, она сохранится в ближайшее время. За здоровьем активиста продолжают следить медики, его состояние характеризуют как удовлетворительное.

 
Теги: Минск
 
 
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Жертвой двух киллеров стала активистка "Евромайдана" Амина Окуева и боец добровольческого батальона.

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