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Милиция Полоцка ищет опасного убийцу – гражданина России
31.10.2017 17:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Полоцка разыскивают гражданина России, который подозревается в совершении убийства, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.
"За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.139 УК, разыскивается Юртаев Павел Геннадьевич 1973 года рождения, уроженец Российской Федерации, гражданин РФ", – сказали в УВД.
В управлении также сообщили, что мужчина не имеет определенного места жительства, при себе у него есть паспорт гражданина России, банковская карта и мобильный.
По информации правоохранителей, на вид разыскиваемому 45-50 лет, его рост – 170–173 сантиметра, имеет среднее телосложение и светлые волосы
В милиции просят граждан, которые что-либо знают о местонахождении Юртаева, обратиться в Полоцкий РОВД или позвонить по телефону 102.
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Мужчина не имеет определенного места жительства, при себе у него есть паспорт гражданина России, банковская карта и мобильный.
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