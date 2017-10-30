Милиция Полоцка ищет опасного убийцу – гражданина России

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Полоцка разыскивают гражданина России, который подозревается в совершении убийства, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.139 УК, разыскивается Юртаев Павел Геннадьевич 1973 года рождения, уроженец Российской Федерации, гражданин РФ", – сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что мужчина не имеет определенного места жительства, при себе у него есть паспорт гражданина России, банковская карта и мобильный.

По информации правоохранителей, на вид разыскиваемому 45-50 лет, его рост – 170–173 сантиметра, имеет среднее телосложение и светлые волосы

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о местонахождении Юртаева, обратиться в Полоцкий РОВД или позвонить по телефону 102.