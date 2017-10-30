Погрузчик в Минске снес мачту освещения – столб упал на трактор

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Погрузчик в Минске при проведении дорожных работ снес мачту освещения, которая упала на трактор МТЗ и линию питания троллейбусов, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома Гродно Житель , скрываясь от ГАИ на отцовском авто, вылетел в кювет

Авария произошла 31 октября около 15:00 на проспекте Дзержинского на стройплощадке первого городского кольца.

"Водитель ТО во время установки блоков ФБС при движении задним ходом совершил наезд на осветительную мачту", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара бетонный столб рухнул на стоящий неподалеку трактор МТЗ, повредив при этом троллейбусную линию, провода которой упали на проезжавший мимо автобус.

По информации столичной Госавтоинспекции, в результате ЧП никто из людей не пострадал. Контактная сеть была оперативно отремонтирована, в настоящее время движение троллейбусов по проспекту Дзержинского происходит без задержек.

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