Полковник милиции Гродненского УВД на авто сбил женщину

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Высокопоставленный сотрудник УВД Гродненского облисполкома совершил в Лидском районе ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход, сообщила газета " Вечерний Гродно " со ссылкой на начальника пресс-службы УВД Евгения Дудко.



© Sputnik / Виктор Толочко Двухлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Гомеле

По информации издания, авария с участием автомобиля милиционера произошла вечером в пятницу 27 октября в деревне Березовка.

Сообщается, что полковник, один из заместителей руководителя областной милиции, в нерабочее время был за рулем личного автомобиля. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был трезв.

В результате наезда женщина-пешеход получила перелом ноги и была помещена в больницу, где проходит лечение. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняет Следственный комитет, по факту аварии проводится проверка.

Официальной информации об аварии УГАИ УВД Гродненского облисполкома пока не распространяло, Sputnik на момент публикации также не удалось получить комментария в пресс-службе управления.