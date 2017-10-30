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Полковник милиции Гродненского УВД на авто сбил женщину

31.10.2017 18:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Высокопоставленный сотрудник УВД Гродненского облисполкома совершил в Лидском районе ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход, сообщила газета "Вечерний Гродно" со ссылкой на начальника пресс-службы УВД Евгения Дудко.

Полковник милиции Гродненского УВД на авто сбил женщину
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации издания, авария с участием автомобиля милиционера произошла вечером в пятницу 27 октября в деревне Березовка.

Сообщается, что полковник, один из заместителей руководителя областной милиции, в нерабочее время был за рулем личного автомобиля. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был трезв.

В результате наезда женщина-пешеход получила перелом ноги и была помещена в больницу, где проходит лечение. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняет Следственный комитет, по факту аварии проводится проверка.

Официальной информации об аварии УГАИ УВД Гродненского облисполкома пока не распространяло, Sputnik на момент публикации также не удалось получить комментария в пресс-службе управления.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В настоящее время обстоятельства ДТП выясняет Следственный комитет, по факту аварии проводится проверка.

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