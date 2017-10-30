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Hyundai влетел под грузовик в Минском районе – погибли 2 человека

31.10.2017 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Минском районе, сообщила Sputnik во вторник старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Hyundai влетел под грузовик в Минском районе – погибли 2 человека
© Фото: УСК по Витебской области
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Авария произошла 31 октября около 15:00 на 13-м километре автодороги Минск – Микашевичи.

"Водитель на машине Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил столкновение со стоящим автомобилем ГАЗ", – сказала Сильченко.

Он также сообщила, что в результате ДТП 63-летний водитель легковушки и его 51-летняя пассажирка скончались на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель легковушки и его пассажирка от полученных тяжелых травм скончались на месте.

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