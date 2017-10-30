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Летевший из Москвы в Турцию самолет экстренно сел в Одессе

31.10.2017 20:07 — ЧП | Tut.by  
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Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании, летевший из Москвы в Турцию, экстренно сел в Одессе. Как сообщил советник начальника управления нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк, такое решение экипаж принял из-за подозрительной сумки.

«Один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство желудка, и долгое время находился в помещении туалета. Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный обзор туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку», — написал Форостяк на своей странице в фейсбуке.

Экипаж принял решение совершить экстренную посадку самолета на ближайшем аэродроме. Им оказался международный аэропорт Одессы.

После посадки к самолету отправилось кинологическое подразделение Государственной пограничной службы Украины для осмотра подозрительного предмета.

Как сообщает RT.com, эксперты по взрывчатым веществам в Одессе осмотрели сумку и не обнаружили каких-либо опасных веществ.

Пассажира, который является гражданином Литвы, допрашивает украинская служба безопасности.

 
 
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Как сообщил советник начальника управления нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк, такое решение экипаж принял из-за подозрительной сумки.

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