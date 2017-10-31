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В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Неизвестный открыл стрельбу на западе Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC News.
СМИ со ссылкой на пожарный департамент города сообщают о двух погибших и пяти раненых.
Как сообщает издание New York Post, по людям стреляли из окна одного из автомобилей.
Полиция заявляет об одном задержанном.
Район, где произошел инцидент, оцеплен.
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СМИ со ссылкой на пожарный департамент города сообщают о двух погибших и пяти раненых.
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Архив (ЧП)
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