В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу по прохожим

Неизвестный открыл стрельбу на западе Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC News.

BREAKING: Multiple people have been shot near the West Side Highway and Chambers Street in New York City, per NYC official — NBC News (@NBCNews) 31 октября 2017 г.

СМИ со ссылкой на пожарный департамент города сообщают о двух погибших и пяти раненых.

Как сообщает издание New York Post, по людям стреляли из окна одного из автомобилей.

Video shows large police response in Lower Manhattan after reports of shots fired. https://t.co/kcQD2fXckk pic.twitter.com/vdUmF6UXGS — ABC News (@ABC) 31 октября 2017 г.

Полиция заявляет об одном задержанном.

Due to police activity, avoid the area of Chambers Street/West St.

One person is in custody. Expect many emergency personnel in the area. pic.twitter.com/rSECr0LRCN — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 октября 2017 г.

Район, где произошел инцидент, оцеплен.