СМИ: стрельба произошла на Манхэттене, пострадали 4 человека

МИНСК, 31 окт – Sputnik. Четыре человека пострадали в результате стрельбы на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает информационный портал PzFeed в Twitter.

Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные.

BREAKING NEWS: AT LEAST 4 PEOPLE SHOT DEAD IN LOWER MANHATTAN. MANY OTHER INJURED. pic.twitter.com/cYskol3l8b — Breaking News Alert (@PzFeed) 31 октября 2017 г.

Полицейский департамент Нью-Йорка позже проинформировал, что ведется расследование инцидента на юго-западе района Манхэттен, один человек уже арестован.

"Один человек взят под стражу. Вся информация является предварительной, пока идет расследование", — говорится в сообщении полиции Нью-Йорка.

Currently there is one person in custody. No others outstanding. All information is preliminary as the investigation is ongoing. pic.twitter.com/nsaUgZ8MJH — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 октября 2017 г.

Правоохранители предупредили граждан, чтобы они по возможности избегали района улиц Чамберс и Уэст-Стрит.