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СМИ: стрельба произошла на Манхэттене, пострадали 4 человека

31.10.2017 22:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Четыре человека пострадали в результате стрельбы на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает информационный портал PzFeed в Twitter.

Сообщается, что к месту происшествия направились полицейские и пожарные.

Полицейский департамент Нью-Йорка позже проинформировал, что ведется расследование инцидента на юго-западе района Манхэттен, один человек уже арестован.

"Один человек взят под стражу. Вся информация является предварительной, пока идет расследование", — говорится в сообщении полиции Нью-Йорка.

Правоохранители предупредили граждан, чтобы они по возможности избегали района улиц Чамберс и Уэст-Стрит.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция Нью-Йорка в своем официальном аккаунте в Twitter предупредила граждан, чтобы они по возможности избегали района улиц Чамберс и Уэст-Стрит.

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