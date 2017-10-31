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Белоруса задержали в Польше за взятку в $40 пограничникам

31.10.2017 22:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Гражданин Беларуси был задержан в Польше за попытку дать взятку пограничникам, сообщил во вторник Подляшский департамент пограничной службы.

Белоруса задержали в Польше за взятку в пограничникам
© Sputnik/ Ирина Грамович
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Белорус пересекал белорусско-польскую границу накануне через пограничный переход "Бобровники". У мужчины сотрудники перехода обнаружили превышающее предельно допустимое к провозу количество сигарет. За совершенное правонарушение 35-летний гражданин был оштрафован на 300 злотых.

"Мужчина, чтобы избежать ответственности, пытался передать офицерам 40 долларов США", – сообщили в департаменте.

После этого, по информации польских пограничников, гражданин Беларуси был задержан.

В настоящее время сотрудники пограничной службы проводят с задержанным следственные действия.

 
Теги: Минск
 
 
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У мужчины сотрудники перехода обнаружили превышающее предельно допустимое к провозу количество сигарет.

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