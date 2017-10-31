Белоруса задержали в Польше за взятку в $40 пограничникам

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Гражданин Беларуси был задержан в Польше за попытку дать взятку пограничникам, сообщил во вторник Подляшский департамент пограничной службы.



© Sputnik/ Ирина Грамович Белоруса арестовали в Польше за поддельные водительские права

Белорус пересекал белорусско-польскую границу накануне через пограничный переход "Бобровники". У мужчины сотрудники перехода обнаружили превышающее предельно допустимое к провозу количество сигарет. За совершенное правонарушение 35-летний гражданин был оштрафован на 300 злотых.

"Мужчина, чтобы избежать ответственности, пытался передать офицерам 40 долларов США", – сообщили в департаменте.

После этого, по информации польских пограничников, гражданин Беларуси был задержан.

В настоящее время сотрудники пограничной службы проводят с задержанным следственные действия.