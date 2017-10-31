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Двухлетний ребенок катался по проспекту Дзержинского на беговеле

31.10.2017 21:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт – Sputnik. Случайные прохожие спасли в Минске двухлетнего мальчика, который катался на беговеле по проезжей части проспекта Дзержинского, сообщили во вторник в ГУВД Мингорисполкома.

Двухлетний ребенок катался по проспекту Дзержинского на беговеле
© Sputnik / Виктор Толочко
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Звонок в милицию с информацией о находящемся на первой полосе проспекта ребенке поступил от минчанки. Женщина сообщила, что рядом с мальчиком нет взрослых.

"На место прибыли сотрудники ГАИ, успокоили ребенка и взволнованную женщину", – сказали в ГУВД.

В управлении также сообщили, что мальчик, несмотря на отсутствие родителей, был спокоен и не плакал. Спустя несколько минут наряду ДПС позвонил дежурный Заводского РУВД – нашлась мать ребенка.

Женщина правоохранителям пояснила, что она с сыном вышла на прогулку, но отвлеклась и потеряла ребенка из виду, а когда не смогла самостоятельно найти его, обратилась в милицию.

В РУВД в очередной раз призвали родителей быть внимательными на улице и не оставлять детей без присмотра.

 
Теги: Минск
 
 
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В милиции в очередной раз призвали родителей быть внимательными на прогулках и не оставлять детей без присмотра.

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