Микроавтобус врезался в грузовик под Оршей, пострадал водитель буса

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Водитель микроавтобуса получил ранения и был госпитализирован в результате машины столкновения с грузовым автомобилем, сообщил в среду начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



© Фото: ГАИ Минского района Hyundai влетел под грузовик в Минском районе – погибли 2 человека

Авария произошла накануне около 22:00 на автодороге вблизи деревни Коробищи, расположенной в Оршанском районе.

"В ДТП в Оршанском районе пострадал водитель микроавтобуса", – сказал Казючиц.

В свою очередь в Витебском областном УМЧС отметили, что для извлечения пострадавшего мужчины, зажатого деформированными элементами кузова, понадобилась помощь спасателей – его деблокировали с помощью гидравлического спецоборудования.

Спасенный, по данным МЧС, находился без сознания, его передали бригаде скорой, которая доставила мужчину в Оршанскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники отдела ГАИ Оршанского ГОВД проводят по факту ДТП проверку.