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Микроавтобус врезался в грузовик под Оршей, пострадал водитель буса
01.11.2017 08:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Водитель микроавтобуса получил ранения и был госпитализирован в результате машины столкновения с грузовым автомобилем, сообщил в среду начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла накануне около 22:00 на автодороге вблизи деревни Коробищи, расположенной в Оршанском районе.
"В ДТП в Оршанском районе пострадал водитель микроавтобуса", – сказал Казючиц.
В свою очередь в Витебском областном УМЧС отметили, что для извлечения пострадавшего мужчины, зажатого деформированными элементами кузова, понадобилась помощь спасателей – его деблокировали с помощью гидравлического спецоборудования.
Спасенный, по данным МЧС, находился без сознания, его передали бригаде скорой, которая доставила мужчину в Оршанскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники отдела ГАИ Оршанского ГОВД проводят по факту ДТП проверку.
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Для извлечения пострадавшего мужчины, зажатого деформированными элементами кузова, понадобилась помощь спасателей.
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