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Теракт на Манхэттене: погибли 8 человек, более 10 ранены
01.11.2017 07:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Жертвами террористического акта в Нью-Йорке стали восемь человек, еще более десяти получили ранения, сообщил департамент полиции города.
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Грузовик 31 октября выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена. Машина проехала несколько улиц, сбивая велосипедистов, а затем врезалась в школьный автобус. Злоумышленник был обезврежен прибывшими на место происшествия полицейскими, сейчас он находится в больнице.
Подозреваемый
Как сообщил телеканал
Телеканал
Реакция властей
В отношении произошедшего уже высказался американский президент Дональд Трамп.
"Похоже, что теракт в Нью-Йорке совершен больным и психически неуравновешенным человеком", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.
Он также отметил, что соболезнует всем семьям погибших.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после теракта заявил, что атака на башни-близнецы 11 сентября 2001 года стала "самыми страшными днями для Нью-Йорка".
"Но мы не позволили им победить. Если кто-то думает, что может победить нас, он ошибается. Если кто-то думает, что террористические атаки ударят по духу Нью-Йорка, он ошибается", — заявил он.
Жертвы
По последним данным полиции Нью-Йорка, жертвами теракта стали восемь человек, более десяти получили ранения. В настоящее время имена и национальность жертв устанавливается. Уже известно, что пятеро из погибших – граждане Аргентины, это подтвердил аргентинский МИД, сделав соответствующее заявление.
После теракта подсветка на башне Всемирного торгового центра американского мегаполиса была изменена на цвета американского флага. Такое решение – "в честь свободы и демократии" – принял Куомо.
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В настоящее время имена и национальность жертв устанавливается, уже известно, что пятеро из погибших – граждане Аргентины.
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