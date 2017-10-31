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Теракт на Манхэттене: погибли 8 человек, более 10 ранены

01.11.2017 07:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Жертвами террористического акта в Нью-Йорке стали восемь человек, еще более десяти получили ранения, сообщил департамент полиции города.

Теракт на Манхэттене: погибли 8 человек, более 10 ранены
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Грузовик 31 октября выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена. Машина проехала несколько улиц, сбивая велосипедистов, а затем врезалась в школьный автобус. Злоумышленник был обезврежен прибывшими на место происшествия полицейскими, сейчас он находится в больнице.

Подозреваемый

Как сообщил телеканал NBC, подозреваемый в совершении теракта является 29-летним уроженцем Узбекистана Сейфулло Саиповым, который живет в городе Патерсон (штат Нью-Джерси). По информации канала, мужчина действовал от имени запрещенной в ряде стран террористической группировки "Исламское государство" – в машине была обнаружена соответствующая записка.

Телеканал CBS News передал, что Саипов работал водителем на Uber и прошел проверку биографических данных. В настоящее время компания контактирует с ФБР и правоохранительными органами при расследовании.

Реакция властей

В отношении произошедшего уже высказался американский президент Дональд Трамп.

"Похоже, что теракт в Нью-Йорке совершен больным и психически неуравновешенным человеком", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что соболезнует всем семьям погибших.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо после теракта заявил, что атака на башни-близнецы 11 сентября 2001 года стала "самыми страшными днями для Нью-Йорка".

"Но мы не позволили им победить. Если кто-то думает, что может победить нас, он ошибается. Если кто-то думает, что террористические атаки ударят по духу Нью-Йорка, он ошибается", — заявил он.

Жертвы

По последним данным полиции Нью-Йорка, жертвами теракта стали восемь человек, более десяти получили ранения. В настоящее время имена и национальность жертв устанавливается. Уже известно, что пятеро из погибших – граждане Аргентины, это подтвердил аргентинский МИД, сделав соответствующее заявление.

После теракта подсветка на башне Всемирного торгового центра американского мегаполиса была изменена на цвета американского флага. Такое решение – "в честь свободы и демократии" – принял Куомо.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время имена и национальность жертв устанавливается, уже известно, что пятеро из погибших – граждане Аргентины.

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