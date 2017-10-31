Дачник погиб на пожаре в Полоцке из-за электрообогревателя

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Мужчина погиб в садоводческом товариществе в Полоцке в результате пожара в дачном домике, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.

Информация о возгорании дома, расположенного в товариществе "Садовод", поступила спасателям в 11:03 вторника 31 октября.

"По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление и горение внутри дома", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что пожарные на месте ЧП обнаружили хозяина дома – мужчину 1960 года рождения

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания, по предварительным данным, пожар произошел из-за оставленного без присмотра электрического обогревателя.