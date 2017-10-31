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Дачник погиб на пожаре в Полоцке из-за электрообогревателя
01.11.2017 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Мужчина погиб в садоводческом товариществе в Полоцке в результате пожара в дачном домике, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном УМЧС.
Информация о возгорании дома, расположенного в товариществе "Садовод", поступила спасателям в 11:03 вторника 31 октября.
"По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление и горение внутри дома", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что пожарные на месте ЧП обнаружили хозяина дома – мужчину 1960 года рождения
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания, по предварительным данным, пожар произошел из-за оставленного без присмотра электрического обогревателя.
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Когда спасатели прибыли к месту вызова, дом уже горел внутри, дачника спасти не удалось.
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