В Полоцке при пожаре в дачном доме погиб мужчина

При пожаре в дачном доме в садовом товариществе в Полоцке погиб 57-летний мужчина, сообщает МЧС.





Пожар в товариществе «Садовод» произошел утром 31 октября. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, дачный дом горел внутри. В постройке обнаружили погибшего хозяина. Огонь уничтожил имущество, повредил стены, потолочное перекрытие.

Причину возгорания устанавливают. По предварительной версии, оно произошло из-за оставленного без присмотра электрообогревателя.