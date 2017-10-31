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В Полоцке при пожаре в дачном доме погиб мужчина
При пожаре в дачном доме в садовом товариществе в Полоцке погиб 57-летний мужчина,
Пожар в товариществе «Садовод» произошел утром 31 октября. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, дачный дом горел внутри. В постройке обнаружили погибшего хозяина. Огонь уничтожил имущество, повредил стены, потолочное перекрытие.
Причину возгорания устанавливают. По предварительной версии, оно произошло из-за оставленного без присмотра электрообогревателя.
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По предварительной версии, пожар произошел из-за оставленного без присмотра электрообогревателя.
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Архив (ЧП)
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