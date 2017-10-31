В Молодечненском районе задержаны трое рыбаков за подводную охоту, у одного из них вдобавок нашли марихуану(ВИДЕО)

Двое из них, полностью экипированные для подводной охоты, ночью занимались добычей рыбы с помощью осветительных приборов, что по правилам запрещено. Не было у рыбаков и соответствующих документов – удостоверений подводников и членских билетов БООР. Поскольку наловить много рыбы нарушители еще не успели, в отношении обоих были составлены административные протоколы.

Третий товарищ, поджидавший рыбаков на берегу, во время разбирательства и осмотра машины повел себя подозрительно. Мужчина «под шумок» вытащил из авто два пакета и, сбросив их на землю, попытался ногой затолкать под днище кузова, кроме того выбросил в траву небольшой сверток из фольги. Несмотря на темноту, инспекторы заметили эти манипуляции и отыскали выброшенные предметы. В пакетах оказалось вещество растительного происхождения – инспекторы предположили, что это может быть марихуана, сверток из фольги был похож на приспособление для курения.