В Молодечненском районе задержаны трое рыбаков за подводную охоту, у одного из них вдобавок нашли марихуану(ВИДЕО)

Двое из них, полностью экипированные для подводной охоты, ночью занимались добычей рыбы с помощью осветительных приборов, что по правилам запрещено. Не было у рыбаков и соответствующих документов – удостоверений подводников и членских билетов БООР. Поскольку наловить много рыбы нарушители еще не успели, в отношении обоих были составлены административные протоколы.
Третий товарищ, поджидавший рыбаков на берегу, во время разбирательства и осмотра машины повел себя подозрительно. Мужчина «под шумок» вытащил из авто два пакета и, сбросив их на землю, попытался ногой затолкать под днище кузова, кроме того выбросил в траву небольшой сверток из фольги. Несмотря на темноту, инспекторы заметили эти манипуляции и отыскали выброшенные предметы. В пакетах оказалось вещество растительного происхождения – инспекторы предположили, что это может быть марихуана, сверток из фольги был похож на приспособление для курения.
Экспертиза подтвердила, что в пакетах находилось опасное наркотическое вещество – марихуана – весом около 26 грамм. Назначены были также экспертизы фольгированного свертка и смывов с рук подозреваемого. Молодечненский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За незаконное хранение наркотических средств минчанину грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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