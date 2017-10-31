|
Второй за сутки газопровод поврежден в Крыму
01.11.2017 10:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму, сообщают в Главном управлении МЧС по региону.
Повреждения выявлены в районе села Запрудное (южная часть полуострова). В настоящее время характер повреждений изучается.
"Газопровод среднего давления, диаметр 270 мм поврежден в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Характер повреждений говорит о том, что это также могла быть диверсия", — заявил
© Sputnik/ Стрингер
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, одна из линий газопровода и ЛЭП были
Без газа вследствие аварии осталось около 1,2 тысячи жителей некоторых крымских сел: в том числе, Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное (все — в районе Алушты).
Властями Крыма создан оперативный штаб, который возглавил министр топлива и энергетики Вадим Белик. На месте работают экстренные службы. Планируется, что нарушенное газоснабжение в течение сегодняшнего дня будет восстановлено в течение 72 часов.
Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России, рассматривается версия подрыва.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Крыму поврежден второй за сутки газопровод, рассматривается возможность диверсии.
|
Архив (ЧП)
Комментарии