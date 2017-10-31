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Второй за сутки газопровод поврежден в Крыму

01.11.2017 10:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму, сообщают в Главном управлении МЧС по региону.

Повреждения выявлены в районе села Запрудное (южная часть полуострова). В настоящее время характер повреждений изучается.

"Газопровод среднего давления, диаметр 270 мм поврежден в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Характер повреждений говорит о том, что это также могла быть диверсия", — заявил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

Второй за сутки газопровод поврежден в Крыму
© Sputnik/ Стрингер
Порыв газопровода произошел в Пинске

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, одна из линий газопровода и ЛЭП были повреждены в Крыму вчера вечером.

Без газа вследствие аварии осталось около 1,2 тысячи жителей некоторых крымских сел: в том числе, Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное (все — в районе Алушты).

Властями Крыма создан оперативный штаб, который возглавил министр топлива и энергетики Вадим Белик. На месте работают экстренные службы. Планируется, что нарушенное газоснабжение в течение сегодняшнего дня будет восстановлено в течение 72 часов.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России, рассматривается версия подрыва.

 
Теги: Минск
 
 
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В Крыму поврежден второй за сутки газопровод, рассматривается возможность диверсии.

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