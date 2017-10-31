Житель Минской области пытался ввезти из Украины пистолет с патронами

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз в Беларусь из Украины жителем Минской области газового пистолета с патронами, сообщили Sputnik в среду в таможне.

Мужчина ехал на поезде "Заболотье – Брест" через пункт таможенного оформления "Хотислав" и при опросе заявил, что у него нет товаров, которые подлежат декларированию на границе.

"Однако в ходе проведения таможенного контроля в его дорожной сумке обнаружен газовый пистолет и пять патронов к нему", – сказали в таможне.

Оружие у мужчины изъяли, а в отношении него был начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП.

В качестве наказания жителю Минской области грозит штраф в размере от пяти до 30 базовых ведичин.