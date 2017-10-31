У пассажира электрички Заболотье-Брест нашли газовый пистолет

Житель Минской области пытался провезти через украинско-белорусскую границу газовый пистолет и пять патронов к нему, сообщает Брестская таможня.





Мужчина возвращался из Украины на электричке Заболотье — Брест. В пункте пропуска «Хотислав» в его дорожной сумке таможенники нашли газовый пистолет с патронами.

Оружие изъяли, а в отношении нарушителя составили протокол за недекларирование товара.

«Перемещение через границу газовых пистолетов и патронов к ним допускается при обязательном декларировании таких товаров и наличии разрешительного документа, выдаваемого МВД или управлениями внутренних дел облисполкомов, либо лицензии, выдаваемой уполномоченным органом государства Евразийского экономического союза», — напомнили в Брестской таможне.