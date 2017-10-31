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В Лунинце две лжесоцработницы украли у пенсионерки около 1,5 тысячи рублей
В Лунинце злоумышленницы под видом социальных работниц украли у пенсионерки около 1,5 тысячи рублей,
Около 10.30 30 октября в дом местной жительницы 1932 года рождения постучались две незнакомые женщины, которые представились соцработницами. Бабушке они заявили, что пришли переписать номера всех банкнот, которые хранятся у нее в доме. Доверчивая пенсионерка принесла все свои сбережения. Пока одна гостья якобы занималась делом, вторая в этот момент отвлекала хозяйку. Спустя время лжесоцработницы ушли. Ближе к полудню к старушке пришла ее дочь и обнаружила пропажу. Она позвонила в милицию и рассказала, что часть настоящих банкнот одна из мошенниц заменила стопкой бумажек.
Возбуждено уголовное дело за кражу. Милиция устанавливает личности подозреваемых. По словам соседки потерпевшей, эти женщины приходили в тот день и к ней, но, поскольку они не смогли предъявить служебные удостоверения, хозяйка их попросила уйти.
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Бабушке они заявили, что пришли переписать номера всех банкнот, которые хранятся у нее в доме.
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Архив (ЧП)
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