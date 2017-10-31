ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лунинце две лжесоцработницы украли у пенсионерки около 1,5 тысячи рублей

01.11.2017 11:37 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Лунинце злоумышленницы под видом социальных работниц украли у пенсионерки около 1,5 тысячи рублей, сообщили БЕЛТА в районном отделе внутренних дел.

Около 10.30 30 октября в дом местной жительницы 1932 года рождения постучались две незнакомые женщины, которые представились соцработницами. Бабушке они заявили, что пришли переписать номера всех банкнот, которые хранятся у нее в доме. Доверчивая пенсионерка принесла все свои сбережения. Пока одна гостья якобы занималась делом, вторая в этот момент отвлекала хозяйку. Спустя время лжесоцработницы ушли. Ближе к полудню к старушке пришла ее дочь и обнаружила пропажу. Она позвонила в милицию и рассказала, что часть настоящих банкнот одна из мошенниц заменила стопкой бумажек.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Милиция устанавливает личности подозреваемых. По словам соседки потерпевшей, эти женщины приходили в тот день и к ней, но, поскольку они не смогли предъявить служебные удостоверения, хозяйка их попросила уйти.

В милиции обращаются к пожилым людям с просьбой проявлять бдительность. У приходящих в дом работников социальных, коммунальных и других служб необходимо требовать служебные удостоверения или же вовсе не открывать дверь незнакомцам.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бабушке они заявили, что пришли переписать номера всех банкнот, которые хранятся у нее в доме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
У пассажира электрички Заболотье-Брест нашли газовый пистолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика