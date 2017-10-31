Погоня в Гродно: сбитый пьяным водителем столб упал на машину ГАИ

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Сотрудники ДПС задержали в результате погони в Гродно нетрезвого водителя: в завершении преследования автомобиль "беглеца" сбил опору освещения, которая упала на машину Госавтоинспекции, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Инспекторам ГАИ пришлось бегать по лесу за байкером-бесправником

Подозрительную машину Honda CR-V сотрудники ГАИ увидели около 02:30 на улице Давыда Городенского. Ее водитель не выполнил требование остановиться и попытался скрыться. Экипаж ГАИ, включив мигалки и сирену начал преследование – сначала по улице Городенского, затем по Мостовой и Гагарина.

"На перекрестке улиц Гагарина и Мира водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, сбил осветительную опору и ударился в ограждение школы. По стечению обстоятельств сбитый столб упал на уже остановившуюся служебную машину", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, за рулем Honda был 22-летний житель Гродно, который ранее не единожды привлекался к ответственности за превышение скорости. Медосвидетельствование показало, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гродненскому "гонщику" грозит лишение прав сроком на пять лет. На его машину наложен арест, она будет находиться на штраф-стоянке до того, пока водитель не заплатит штраф (до 2300 рублей) и возместит причиненный ГАИ вред.