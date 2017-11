Once I got far enough away I took this video of the quick response from our amazing NYPD and NYFD pic.twitter.com/v0nwJiqmDw

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теракт в Нью-Йорке: Узбекистан готов помочь с расследованием В результате нападения в "большом яблоке" погибли восемь человек, более десятка пострадали.