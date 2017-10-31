Теракт в Нью-Йорке: Узбекистан готов помочь с расследованием

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу и пообещал помочь с расследованием теракта, совершенного накануне в Нью-Йорке.

Во вторник на Манхэттене террорист направил грузовик на велосипедную дорожку и врезался в школьный автобус: погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Подозреваемый в совершении преступления ранен, сейчас он находится в больнице.

Узбекистан обещает помочь

Совершил наезд в центре Нью-Йорка выходец из Убекистана — 29-летний Сейфулло Саипов. Приехал в США он еще в 2010 году, а затем, по разным данным, вступил в ряды запрещенной во многих странах мира террористической группировки "Исламское государство".

МИД Узбекистана сразу же начал проверять информацию о Саипове. Высказался и президент страны Мирзиеев: он выразил соболезнования американскому коллеге и пообещал оказать содействие в расследовании преступления.

К делу подключился и Uber

Поможет в расследовании крупнейшего за последнее время теракта в Нью-Йорке и компания Uber. Выяснилось, что некоторое время Саипов работал водителям в фирме, однако позже был заблокирован — из-за чего, в компании не уточнили.