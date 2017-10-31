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Теракт в Нью-Йорке: Узбекистан готов помочь с расследованием
01.11.2017 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу и пообещал помочь с расследованием теракта, совершенного накануне в Нью-Йорке.
Во вторник на Манхэттене террорист
© REUTERS/ Andrew Kelly
Узбекистан обещает помочь
Совершил наезд в центре Нью-Йорка выходец из Убекистана — 29-летний Сейфулло Саипов. Приехал в США он еще в 2010 году, а затем, по разным данным, вступил в ряды запрещенной во многих странах мира террористической группировки "Исламское государство".
МИД Узбекистана сразу же начал проверять информацию о Саипове. Высказался и президент страны Мирзиеев: он выразил соболезнования американскому коллеге и пообещал оказать содействие в расследовании преступления.
К делу подключился и Uber
Поможет в расследовании крупнейшего за последнее время теракта в Нью-Йорке и компания Uber. Выяснилось, что некоторое время Саипов работал водителям в фирме, однако позже был заблокирован — из-за чего, в компании не уточнили.
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