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На Гомельщине с начала года милиция задержала полсотни подозреваемых в педофилии

01.11.2017 12:36 — ЧП | Tut.by  
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На Гомельщине растет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. За 9 месяцев этого года выявлено 60 фактов, задержаны 49 подозреваемых. Пострадали 60 подростков и детей. Треть из них — малолетние, сообщили в УВД.


Каждую неделю на территории области возбуждаются уголовные дела по фактам подобных преступлений, — уточнили в милиции.

Так, в Гомеле недавно стало известно о том, что по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней задержан сотрудник городского центра дополнительного образования детей и молодежи.

В одном из районов Гомельщины о факте насильственных действий сексуального характера педагогу-психологу рассказала 9-летняя девочка, которую социальные службы изъяли из неблагополучной семьи. Специалист немедленно сообщила об этом правоохранителям. В отношении родственника было возбуждено уголовное дело.

Нередко правоохранители задерживают преступников, совершивших не одно преступление. Так летом 2015 года были возбуждены уголовные дела в отношении 47-летнего мужчины на счету у которого было несколько изнасилованных девочек от 10 до 12 лет.

В республике в этом году выявлено 469 преступлений, связанных с педофилией. 285 преступлений от общего количества — тяжкие и особо тяжкие. По уголовным делам установлено 355 потерпевших детей, включая 169 малолетних.

 
Теги: Гомель
 
 
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На Гомельщине растет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. За 9 месяцев этого года выявлено 60 фактов. Пострадали 60 подростков...

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