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На Гомельщине с начала года милиция задержала полсотни подозреваемых в педофилии
На Гомельщине растет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. За 9 месяцев этого года выявлено 60 фактов, задержаны 49 подозреваемых. Пострадали 60 подростков и детей. Треть из них — малолетние, сообщили в УВД.
Каждую неделю на территории области возбуждаются уголовные дела по фактам подобных преступлений, — уточнили в милиции.
Так, в Гомеле недавно стало известно о том, что по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней
В одном из районов Гомельщины о факте насильственных действий сексуального характера педагогу-психологу рассказала 9-летняя девочка, которую социальные службы изъяли из неблагополучной семьи. Специалист немедленно сообщила об этом правоохранителям. В отношении родственника было возбуждено уголовное дело.
Нередко правоохранители задерживают преступников, совершивших не одно преступление. Так летом 2015 года были
В республике в этом году выявлено 469 преступлений, связанных с педофилией. 285 преступлений от общего количества — тяжкие и особо тяжкие. По уголовным делам установлено 355 потерпевших детей, включая 169 малолетних.
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На Гомельщине растет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. За 9 месяцев этого года выявлено 60 фактов. Пострадали 60 подростков...
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