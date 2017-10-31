Тело мужчины в петле обнаружено в лесу под Минском

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Следствие устанавливает личность мужчины, тело которого было обнаружено в лесном массиве в Минском районе, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



© Sputnik / Виктор Толочко Родственники опознали тело девушки, обнаруженное в августе у вокзала

Труп нашли 29 сентября в лесу вблизи автодороги Минск – Молодечно возле поселка Ратомка. Впоследствии судмедэксперты установили, что причиной смерти мужчины стала асфиксия при повешении.

Белоног сообщила приметы погибшего: на вид мужчине около 50–55 лет, рост – 175 сантиметров, имеет среднее телосложение и короткие седые волосы. На мужчине были черные зимние ботинки, синие джинсы, бордовый свитер и белая майка. При нем также нашли наручные часы Casio, ключ и черную сумку.

Следователи просят граждан, которым что-либо известно о погибшем, сообщить известную информацию в Минский РОСК.