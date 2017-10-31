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Смертельное ДТП в Лунинецком районе: бус лоб в лоб столкнулся с VW
01.11.2017 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Один человек погиб, один пострадал в результате лобового столкновения в Лунинецком районе, сообщили Sputnik в среду в Госавтоинспекции Брестской области.
© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Авария произошла сегодня утром на автодороге Гомель – Кобрин – граница РФ. Житель агрогородка Ольшаны за рулем Mercedes Sprinter выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Passat.
В результате водитель легковушки, житель Лунинецкого района 1961 года рождения, погиб. Его супруга была доставлена в больницу с травмами.
Грузопассажирский Sprinter перевозил перцы, в результате аварии овощная продукция высыпалась на проезжую часть из салона.
По факту ДТП проводится проверка.
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В аварии погиб водитель легковой машины, его супруга получила травмы и была госпитализирована.
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