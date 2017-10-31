Смертельное ДТП в Лунинецком районе: бус лоб в лоб столкнулся с VW

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Один человек погиб, один пострадал в результате лобового столкновения в Лунинецком районе, сообщили Sputnik в среду в Госавтоинспекции Брестской области.



© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома Микроавтобус врезался в грузовик под Оршей, пострадал водитель буса

Авария произошла сегодня утром на автодороге Гомель – Кобрин – граница РФ. Житель агрогородка Ольшаны за рулем Mercedes Sprinter выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Passat.

В результате водитель легковушки, житель Лунинецкого района 1961 года рождения, погиб. Его супруга была доставлена в больницу с травмами.

Грузопассажирский Sprinter перевозил перцы, в результате аварии овощная продукция высыпалась на проезжую часть из салона.

По факту ДТП проводится проверка.