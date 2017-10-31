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Смертельное ДТП в Лунинецком районе: бус лоб в лоб столкнулся с VW

01.11.2017 12:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Один человек погиб, один пострадал в результате лобового столкновения в Лунинецком районе, сообщили Sputnik в среду в Госавтоинспекции Брестской области.

Смертельное ДТП в Лунинецком районе: бус лоб в лоб столкнулся с VW
© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
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Авария произошла сегодня утром на автодороге Гомель – Кобрин – граница РФ. Житель агрогородка Ольшаны за рулем Mercedes Sprinter выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen Passat.

В результате водитель легковушки, житель Лунинецкого района 1961 года рождения, погиб. Его супруга была доставлена в больницу с травмами.

Грузопассажирский Sprinter перевозил перцы, в результате аварии овощная продукция высыпалась на проезжую часть из салона.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В аварии погиб водитель легковой машины, его супруга получила травмы и была госпитализирована.

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