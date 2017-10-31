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Марихуана в бочке. Витеблянин хранил и продавал наркотики вместе с другом из провинции

01.11.2017 13:26 — ЧП | Tut.by  
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Двух жителей Витебской области обвиняют в хранении и сбыте наркотиков, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

33-летний витеблянин и 38-летний житель Лепельского района продавали марихуану на территории Витебской области. Наркотик они хранили у себя дома, а также на даче жителя Витебска, которая находится в Лепельском районе.

В квартирах у обоих изъяли 330 граммов марихуаны. А на даче 33-летнего обвиняемого нашли две полимерные бочки — там было еще более 3 кг этого же наркотика.

Уголовное дело направлено в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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В квартирах у мужчин изъяли 330 граммов марихуаны. А на даче 33-летнего обвиняемого нашли две полимерные бочки - там было более 3 кг этого же наркотика.

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