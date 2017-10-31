В Логойском районе изъяли марихуаны на полмиллиона долларов

В Логойском районе милиционеры изъяли более 26 кг марихуаны на сумму около $ 520 тыс.

Нелегальный бизнес затеяла супружеская пара, 34-летний местный житель и его 26-летняя жена. Они организовали производство по выращиванию, изготовлению и распространению наркотика, рассказал временно исполняющий должность начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Сергей Белоушко.

Вся операция началась с остановки легковой машины на автодороге Калачи — Логойск. Оперативники владели информацией, что в авто находятся люди, имеющие непосредственное отношение к незаконному обороту наркотика. При осмотре автомобиля и обыске подозреваемых наркоконтролеры обнаружили и изъяли курительную трубку и свертки с марихуаной.

«Покупателями оказались ранее не судимые жители Логойского района. Один из задержанных утверждал, что наркотик ему подкинули, хотя вещество было завернуто в уведомление о превышении скорости, отправленное Госавтоинспекцией на имя его матери», — рассказал Сергей Белоушко.

Потом вышли и на сбытчиков.

Плантации конопли находились в лесу. Как только растения достигали необходимой зрелости, супруги срезали и незаметно перевозили товар в подвал собственного дома, где и перерабатывали марихуану. При обыске дома и подвального помещения оперативники обнаружили более 26 кг марихуаны примерной стоимостью около $ 520 тыс.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.