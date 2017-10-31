﻿ В Логойском районе изъяли марихуаны на полмиллиона долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Логойском районе изъяли марихуаны на полмиллиона долларов

01.11.2017 13:33 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Логойском районе милиционеры изъяли более 26 кг марихуаны на сумму около $ 520 тыс.

Нелегальный бизнес затеяла супружеская пара, 34-летний местный житель и его 26-летняя жена. Они организовали производство по выращиванию, изготовлению и распространению наркотика, рассказал временно исполняющий должность начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Сергей Белоушко.

Вся операция началась с остановки легковой машины на автодороге Калачи — Логойск. Оперативники владели информацией, что в авто находятся люди, имеющие непосредственное отношение к незаконному обороту наркотика. При осмотре автомобиля и обыске подозреваемых наркоконтролеры обнаружили и изъяли курительную трубку и свертки с марихуаной.

«Покупателями оказались ранее не судимые жители Логойского района. Один из задержанных утверждал, что наркотик ему подкинули, хотя вещество было завернуто в уведомление о превышении скорости, отправленное Госавтоинспекцией на имя его матери», — рассказал Сергей Белоушко.

Потом вышли и на сбытчиков.

Плантации конопли находились в лесу. Как только растения достигали необходимой зрелости, супруги срезали и незаметно перевозили товар в подвал собственного дома, где и перерабатывали марихуану. При обыске дома и подвального помещения оперативники обнаружили более 26 кг марихуаны примерной стоимостью около $ 520 тыс.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нелегальный бизнес затеяла супружеская пара, 34-летний местный житель и его 26-летняя жена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Марихуана в бочке. Витеблянин хранил и продавал наркотики вместе с другом из провинции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика