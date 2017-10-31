ГКСЭ: ребенок в бассейне в Бресте мог умереть из-за проблем с сердцем

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Эксперты продолжают устанавливать причину смерти 8-летнего ребенка во дворце водного спорта в Бересте, сообщила Sputnik в среду официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Трагедия в областном центре произошла вечером 27 октября: мальчику после плавания внезапно стало плохо. Сотрудники бассейна до приезда скорой оказывали ему первую помощь, но ребенка спасти не удалось – спустя несколько часов он скончался в реанимационном отделении больницы .

"Предварительно экспертами рассматривается версия малой аномалии сердца", – сказала Сивицкая.

Она также уточнила, что точные выводы специалисты смогут сделать только после получения результатов всех исследований, которых пока нет.

По словам представителя ГКСЭ, в настоящее время по факту эксперты областного управления проводят судебно-медицинскую, гистологическую и судебно-химическую экспертизы. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении вирусологического исследования.

Как ранее сообщал Sputnik, ребенок почувствовал сильное недомогание в тренажерном зале, куда он отправился после бассейна. Проверкой по данному случаю занимаются сотрудники Следственного комитета Беларуси.