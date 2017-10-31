ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГКСЭ: ребенок в бассейне в Бресте мог умереть из-за проблем с сердцем

01.11.2017 14:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Эксперты продолжают устанавливать причину смерти 8-летнего ребенка во дворце водного спорта в Бересте, сообщила Sputnik в среду официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

ГКСЭ: ребенок в бассейне в Бресте мог умереть из-за проблем с сердцем
© Sputnik/ Максим Богодвид
Смерть мальчика в бассейне в Бресте: назначена судмедэкспертиза

Трагедия в областном центре произошла вечером 27 октября: мальчику после плавания внезапно стало плохо. Сотрудники бассейна до приезда скорой оказывали ему первую помощь, но ребенка спасти не удалось – спустя несколько часов он скончался в реанимационном отделении больницы.

"Предварительно экспертами рассматривается версия малой аномалии сердца", – сказала Сивицкая.

Она также уточнила, что точные выводы специалисты смогут сделать только после получения результатов всех исследований, которых пока нет.

По словам представителя ГКСЭ, в настоящее время по факту эксперты областного управления проводят судебно-медицинскую, гистологическую и судебно-химическую экспертизы. Кроме того, сейчас решается вопрос о назначении вирусологического исследования.

Как ранее сообщал Sputnik, ребенок почувствовал сильное недомогание в тренажерном зале, куда он отправился после бассейна. Проверкой по данному случаю занимаются сотрудники Следственного комитета Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас специалисты решают вопрос о назначении вирусологического исследования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Подруги белорусского "гуру пикапа" выступили в поддержку Вайнштейна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика