МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Пять девушек разделись у здания посольства США в Москве в знак протеста против обвинений голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

На фоне продолжающегося скандала со вскрывшимися историями о домогательствах известного продюсера привлечь к себе внимание решили и "подруги" скандально известного "гуру пикапа" из Беларуси Алекса Лесли (Алексея Кириллова).

Пять девушек разделись у здания посольства США в Москве, прикрывались они лишь плакатами с лозунгами "Я люблю Харви". Среди участниц акции — Саша Травка и Надя Рыбка, известные по скандальному видео с сексом на набережной в центре российской столицы .

"Акция в поддержку Харви Вайнштейна. Продюсера "Властелина Колец", которого гнобят за то, что он мужик. Травят все кому не лень, и не встают на его защиту даже родные, боятся общественного порицания! А мы не боимся и встали возле посольства США! Нам стесняться нечего, надеемся из посольства оценили", — написала в своем Instagram участница акции, "рабыня" Алекса Лесли Надя Рыбка.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Окт 31 2017 в 3:12 PDT

На груди у девушек были нарисованы флаги России, Беларуси, Украины и Казахстана. Девушки подчеркнули, что представители этих стран выступают в поддержку Вайнштейна. Вскоре после начала акции их участниц задержали — девушек ждет суд за хулиганство.

Скандал вокруг одного из самых знаменитых продюсеров Голливуда разгорелся в октябре: множество актрис и знаменитостей обвинили его в домогательствах. Вайнштейна уже исключили из киноакадемии и уволили из его собственной компании, а вся история положила начала целой серии признаний о домогательствах.