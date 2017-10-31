ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подруги белорусского "гуру пикапа" выступили в поддержку Вайнштейна

01.11.2017 14:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Пять девушек разделись у здания посольства США в Москве в знак протеста против обвинений голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Подруги белорусского "гуру пикапа" выступили в поддержку Вайнштейна
© Sputnik/
Полиция сорвала оргию белорусского "гуру пикапа" в центре Москвы

На фоне продолжающегося скандала со вскрывшимися историями о домогательствах известного продюсера привлечь к себе внимание решили и "подруги" скандально известного "гуру пикапа" из Беларуси Алекса Лесли (Алексея Кириллова).

Пять девушек разделись у здания посольства США в Москве, прикрывались они лишь плакатами с лозунгами "Я люблю Харви". Среди участниц акции — Саша Травка и Надя Рыбка, известные по скандальному видео с сексом на набережной в центре российской столицы.

"Акция в поддержку Харви Вайнштейна. Продюсера "Властелина Колец", которого гнобят за то, что он мужик. Травят все кому не лень, и не встают на его защиту даже родные, боятся общественного порицания! А мы не боимся и встали возле посольства США! Нам стесняться нечего, надеемся из посольства оценили", — написала в своем Instagram участница акции, "рабыня" Алекса Лесли Надя Рыбка.

На груди у девушек были нарисованы флаги России, Беларуси, Украины и Казахстана. Девушки подчеркнули, что представители этих стран выступают в поддержку Вайнштейна. Вскоре после начала акции их участниц задержали — девушек ждет суд за хулиганство.

Скандал вокруг одного из самых знаменитых продюсеров Голливуда разгорелся в октябре: множество актрис и знаменитостей обвинили его в домогательствах. Вайнштейна уже исключили из киноакадемии и уволили из его собственной компании, а вся история положила начала целой серии признаний о домогательствах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушки разделись у американского посольства в Москве, прикрывались лишь плакатами в поддержку продюсера.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Логойском районе изъяли марихуаны на полмиллиона долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика