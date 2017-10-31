Семейный наркокартель из Логойска: изъято 26 кг марихуаны на $520 тыс.

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Логойске семейную пару, которая занималась выращиванием и сбытом марихуаны, у наркоторговцев изъяли 26 килограммов высушенной конопли, общая стоимость которой составила по предварительной оценке более 500 тысяч долларов США, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Операцию по задержанию преступного дуэта сотрудники наркоконтроля начали с поимки "клиентов": на дороге Калачи – Логойск был остановлен автомобиль, у пассажиров которого обнаружили свертки с марихуаной и курительную трубку.

"Затем оперативники вышли на продавцов марихуаны – нелегальный бизнес организовала супружеская пара", – сказали в УВД.

По информации правоохранителей, 34-летний житель Логойска и его 26-летняя супруга высаживали коноплю в лесу, а затем в подвале собственного дома готовили ее к продаже. При обыске у них нашли более 26 килограммов марихуаны, стоимость которой составила приблизительно 520 тысяч долларов США.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства деятельности семейного "картеля". Уже возбуждены уголовные дела: в отношении покупателей – по ч. 1 ст. 328, и супругов-наркоторговцев – по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).