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Серийный убийца в Японии признался в расчленении девяти человек

01.11.2017 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Молодой японец признался в том, что он с начала этого года убил и расчленил девять человек, в их числе девушки-подростки, передают местные информагентства.

Серийный убийца в Японии признался в расчленении девяти человек
© Sputnik / Виктор Толочко
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27-летний Такахиро Сираиси был арестован после исчезновения женщины, искавшей через соцсети желающего совершить самоубийство вместе с ней. Молодой человек пригласил ее в гости, однако планы убийства сорвались, так как она пришла вместе с другом.

Позже Сираиси все же убил эту женщину, потом расправился и с отправившемся на ее поиски другом.

Сообщается, что все жертвы серийного убийцы, кроме одной, были женского пола.

Полиция провела обыск в квартире, где жил убийца. Также было найдено письмо отцу, в котором Сираиси писал о том, что не видит смысла в жизни. Отмечается, что соседи отзывались о нем как о весьма приветливом человеке.

 
Теги: Минск
 
 
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Обнаружено письмо парня своему отцу, в котором он жаловался, что потерял смысл жизни.

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