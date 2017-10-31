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Серийный убийца в Японии признался в расчленении девяти человек
01.11.2017 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Молодой японец признался в том, что он с начала этого года убил и расчленил девять человек, в их числе девушки-подростки, передают местные информагентства.
© Sputnik / Виктор Толочко
27-летний Такахиро Сираиси был арестован после исчезновения женщины, искавшей через соцсети желающего совершить самоубийство вместе с ней. Молодой человек пригласил ее в гости, однако планы убийства сорвались, так как она пришла вместе с другом.
Позже Сираиси все же убил эту женщину, потом расправился и с отправившемся на ее поиски другом.
Сообщается, что все жертвы серийного убийцы, кроме одной, были женского пола.
Полиция провела обыск в квартире, где жил убийца. Также было найдено письмо отцу, в котором Сираиси писал о том, что не видит смысла в жизни. Отмечается, что соседи отзывались о нем как о весьма приветливом человеке.
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Обнаружено письмо парня своему отцу, в котором он жаловался, что потерял смысл жизни.
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