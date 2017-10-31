Серийный убийца в Японии признался в расчленении девяти человек

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Молодой японец признался в том, что он с начала этого года убил и расчленил девять человек, в их числе девушки-подростки, передают местные информагентства.



© Sputnik / Виктор Толочко Милиция Полоцка ищет опасного убийцу – гражданина России

27-летний Такахиро Сираиси был арестован после исчезновения женщины, искавшей через соцсети желающего совершить самоубийство вместе с ней. Молодой человек пригласил ее в гости, однако планы убийства сорвались, так как она пришла вместе с другом.

Позже Сираиси все же убил эту женщину, потом расправился и с отправившемся на ее поиски другом.

Сообщается, что все жертвы серийного убийцы, кроме одной, были женского пола.

Полиция провела обыск в квартире, где жил убийца. Также было найдено письмо отцу, в котором Сираиси писал о том, что не видит смысла в жизни. Отмечается, что соседи отзывались о нем как о весьма приветливом человеке.