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Девочка-смертница взорвала группу детей в Камеруне
01.11.2017 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Пятеро детей погибли, двое получили ранения в результате атаки девочки-смертницы, сообщает RTBF со ссылкой на данные местных правоохранительных органов.
© REUTERS/ FEISAL OMAR
Как сообщили представители силовых структур, дети играли на улице, когда к ним присоединилась девочка. Позже она привела в действие взрывное устройство.
По одной из рассматриваемых версий, за нападением могла стоять террористическая группировка "Западноафриканская провинция Исламского государства", ранее называвшаяся "Боко Харам" ("Исламское государство" — группировка, запрещенная в России и других странах). Эта группировка в последнее время проявляет высокую активность в пограничных регионах Нигерии и Камеруна. Только за последние два дня от рук террористов здесь погибли более 20 человек.
Подобный инцидент с участием девочек-смертниц произошел в Камеруне в июне этого года. Тогда две девочки атаковали лагерь, в котором находились освобожденные из лагерей группировки "Боко Харам". В результате теракта тогда было убито по меньшей мере 11 человек.
© REUTERS/ Omar Sobhani
"Боко Харам" известна похищением детей и использованием несовершеннолетних для совершения терактов. По информации Военной академии США, за 2014 год в районе бассейна озера Чад несовершеннолетними было совершено по меньшей мере 117 нападений. При этом почти 80% бомб были установлены на девочках.
Как отметили в академии, эта группировка стала первой в истории, которая использует "для атак больше женщин, чем мужчин, и находится в авангарде использования детей в качестве смертников".
Сторонники группировки выступают за введение шариата и борьбу с Западом.
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В странах Африки действует террористическая группировка "Бого харам", которая использует детей для проведения терактов.
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