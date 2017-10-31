Актер Сергей Кудрявцев умер в Санкт-Петербурге

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Российский актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам "Убойная сила" и "Ментовские войны", умер в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте театра имени Ленсовета.

Кудрявцев ушел из жизни 1 ноября в возрасте 56 лет. По данным театра, причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь.

"Скорбим вместе с родными и близкими", — говорится в сообщении.

Прощание с актером назначено на 12 часов в пятницу, 3 ноября, и пройдет в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Зрители знают Сергея Кудрявцева по сериалам "Убойная сила" и "Ментовские войны". Также он сыграл эпизодические роли в нескольких сезонах "Улиц разбитых фонарей", снимался в "Бандитском Петербурге" и других киноработах. В театре Ленсовета артист работал с 2005 года.