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Актер Сергей Кудрявцев умер в Санкт-Петербурге
01.11.2017 16:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Российский актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам "Убойная сила" и "Ментовские войны", умер в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении на сайте театра имени Ленсовета.
Кудрявцев ушел из жизни 1 ноября в возрасте 56 лет. По данным театра, причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь.
"Скорбим вместе с родными и близкими", — говорится в сообщении.
Прощание с актером назначено на 12 часов в пятницу, 3 ноября, и пройдет в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге.
Зрители знают Сергея Кудрявцева по сериалам "Убойная сила" и "Ментовские войны". Также он сыграл эпизодические роли в нескольких сезонах "Улиц разбитых фонарей", снимался в "Бандитском Петербурге" и других киноработах. В театре Ленсовета артист работал с 2005 года.
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Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 56 лет после тяжелой болезни.
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