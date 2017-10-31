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Взрыв на электростанции в Индии: 100 человек пострадали

01.11.2017 16:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Десять человек погибли, еще 100 получили ранения в результате взрыва на тепловой электростанции (ТЭС) в Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям (NDMA).

ЧП произошло в среду в городе Унчахар округа Рай-Барели в штате Уттар-Прадеш. По предварительной информации, на ТЭС взорвался бойлер. Работа электростанции приостановлена. Ранее сообщалось, что жертвами стали четыре человека, ранены 50.

"Согласно моей информации, 10 человек погибли, 100 пострадали, большинство госпитализировано с ожогами", — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что спасательная операция продолжается, в ней задействованы специалисты NDMA, представители местных чрезвычайных служб.

 
Теги: Минск
 
 
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На ТЭС приостановлены работы после ЧП, власти не исключают, что число жертв может вырасти.

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