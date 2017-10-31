Стрельба в Нью-Йорке: мужчина тяжело ранил женщину и покончил с собой

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Еще один инцидент произошел в Нью-Йорке на следующие день после теракта, унесшего восемь жизней, передает газета New York Post .

В районе острова Манхэттен неизвестный мужчина выстрелил в живот женщине, а затем покончил с собой. Сообщается, что мужчина стрелял по женщине, когда она вышла из автомобиля возле колледжа Cooper Union.

Мотивы злоумышленника устанавливаются. Полиция также выясняет личность стрелка.

Накануне днем грузовик выехал на велодорожку на Манхэттене и проехал так несколько кварталов, сбивая велосипедистов. Потом водитель направил свою машину на школьный автобус. В результате погибли восемь человек, более десяти получили ранения.

По информации полиции, водитель грузовика – уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов. Он был ранен полицейскими и госпитализирован.