ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрельба в Нью-Йорке: мужчина тяжело ранил женщину и покончил с собой

01.11.2017 16:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Еще один инцидент произошел в Нью-Йорке на следующие день после теракта, унесшего восемь жизней, передает газета New York Post.

В районе острова Манхэттен неизвестный мужчина выстрелил в живот женщине, а затем покончил с собой. Сообщается, что мужчина стрелял по женщине, когда она вышла из автомобиля возле колледжа Cooper Union.

Мотивы злоумышленника устанавливаются. Полиция также выясняет личность стрелка.

Накануне днем грузовик выехал на велодорожку на Манхэттене и проехал так несколько кварталов, сбивая велосипедистов. Потом водитель направил свою машину на школьный автобус. В результате погибли восемь человек, более десяти получили ранения.

По информации полиции, водитель грузовика – уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов. Он был ранен полицейскими и госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь был открыт по женщине, которая вышла из машины, припаркованной недалеко от колледжа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Кровавая драма в московском колледже: убиты студент и преподаватель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика