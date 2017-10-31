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Стрельба в Нью-Йорке: мужчина тяжело ранил женщину и покончил с собой
01.11.2017 16:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Еще один инцидент произошел в Нью-Йорке на следующие день после теракта, унесшего восемь жизней, передает газета
В районе острова Манхэттен неизвестный мужчина выстрелил в живот женщине, а затем покончил с собой. Сообщается, что мужчина стрелял по женщине, когда она вышла из автомобиля возле колледжа Cooper Union.
Мотивы злоумышленника устанавливаются. Полиция также выясняет личность стрелка.
Накануне днем грузовик выехал на велодорожку на Манхэттене и проехал так несколько кварталов, сбивая велосипедистов. Потом водитель направил свою машину на школьный автобус. В результате погибли восемь человек, более десяти получили ранения.
По информации полиции, водитель грузовика – уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов. Он был ранен полицейскими и госпитализирован.
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Огонь был открыт по женщине, которая вышла из машины, припаркованной недалеко от колледжа.
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