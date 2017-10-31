Кровавая драма в московском колледже: убиты студент и преподаватель

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Тела студента и преподавателя с множественными колото-резаными ранами в области шеи обнаружены в политехническом колледже в Москве, сообщили в правоохранительных органах.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек.

"В колледже на улице Гвардейской в Москве в кабинет были обнаружены тела преподавателя 1973 года рождения и учащегося 1999 года рождения", — сообщили в Следственном комитете.

При первичном осмотре места происшествия и тел были установлены признаки насильственной смерти. И у преподавателя, и у студента — множественные колото-резанные ранения области шеи уточнили в СК.

Первые версии

Через несколько часов после трагедии в колледже в правоохранительных органах сообщили, что есть возможный подозреваемый в совершении данного преступления.

Источник в правоохранительных органах сообщил RT , что подозреваемым в убийстве преподавателя в колледже на западе Москвы является студент А., который на своей странице в соцсетях опубликовал снимки с убитым преподавателем. Он позирует на фото с ножом рядом с окровавленным телом.



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В правоохранительных органах заявили, что будут отработаны все версии данного преступления, в том числе и версию о том, что кровавой драме предшествовал конфликт между преподавателем и педагогом.

Источники, знакомые с ситуацией, произошедшей в колледже, не исключили, что между преподавателем ОБЖ и студентом произошел конфликт. "Нельзя исключать того, что один из погибших нанес смертельные другому, а потом покончил с собой", — сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники уголовного розыска московской полиции, идут допросы свидетелей произошедшего, опрашивается руководство колледжа, преподаватели, однокурсники погибшего студента, сказали в правоохранительных органах.

Ивантеевский стрелок

Это не единственное резонансное кровавое преступление в учебном заведении в Москве этой осенью. 31 ноября Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей московскому девятикласснику, который напал на учительницу 5 сентября 2017 года.



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Согласно материалам дела, ученик 9-го класса принес в школу самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из него в учительницу и ударил ее топором, а потом взорвал самодельную пиротехнику.

Испугавшись, три ученика выпрыгнули из окна, с различными травмами они были госпитализированы.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело за покушении на убийство. Позднее он раскаялся и попросил прощения, его адвокат заявил, что у ученика не было умысла причинить вред учительнице.

Срок содержания под стражей ему продлен до 5 февраля.