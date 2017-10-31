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Skoda с семьей из России попала в лобовое ДТП возле Фаниполя
01.11.2017 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Лобовое столкновение легкового автомобиля, в котором в качестве пассажиров ехали два ребенка, и грузовика MAN произошло в Минском районе, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Авария случилась около 04:45 на 23-м километре автодороги Р1 Минск – Дзержинск вблизи Фаниполя.
"Водитель Skoda Fabia, житель России, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с идущей впереди грузовой автомашиной MAN", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что от удара легковушка врезалась в металлическое дорожное ограждение. В ДТП серьезные травмы получила 31-летняя супруга водителя.
В машине также ехали два ребенка – мальчики 2008 и 2010 годов рождения, они были в специальных детских креслах, поэтому не пострадали.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку, в качестве одной из причин аварии рассматривается переутомление мужчины, который находился за рулем Skoda.
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В качестве одной из причин аварии рассматривается переутомление мужчины, который находился за рулем Skoda.
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