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Skoda с семьей из России попала в лобовое ДТП возле Фаниполя

01.11.2017 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Лобовое столкновение легкового автомобиля, в котором в качестве пассажиров ехали два ребенка, и грузовика MAN произошло в Минском районе, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Skoda с семьей из России попала в лобовое ДТП возле Фаниполя
© Фото: ГАИ Брестской области
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Авария случилась около 04:45 на 23-м километре автодороги Р1 Минск – Дзержинск вблизи Фаниполя.

"Водитель Skoda Fabia, житель России, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с идущей впереди грузовой автомашиной MAN", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара легковушка врезалась в металлическое дорожное ограждение. В ДТП серьезные травмы получила 31-летняя супруга водителя.

В машине также ехали два ребенка – мальчики 2008 и 2010 годов рождения, они были в специальных детских креслах, поэтому не пострадали.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку, в качестве одной из причин аварии рассматривается переутомление мужчины, который находился за рулем Skoda.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве одной из причин аварии рассматривается переутомление мужчины, который находился за рулем Skoda.

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