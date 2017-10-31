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В Могилеве рухнула плита недостроенного дома: один ребенок погиб, второй в реанимации
В Могилеве на детей упала плита перекрытия в недостроенном частном доме. Один ребенок погиб, второй в реанимации, сообщили в МЧС.
ЧП произошло 1 ноября около 16.00, рассказал TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Вадим Врублевский. Упала плита перекрытия в недостроенном частном доме в микрорайоне «Спутник». Спасателей вызывали, чтобы поднять плиту и достать из-под нее детей.
Что дети делали на территории частного участка и остальные обстоятельства произошедшего, выясняется. На месте работают следователи.
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ЧП произошло 1 ноября около 16.00.
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