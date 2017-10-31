Минчанин за двух убитых лебедей заплатит 4 тыс. рублей

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Житель Минска заплатит крупный штраф – около четырех тысяч белорусских рублей – за двух убитых лебедей, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Инцидент произошел накануне неподалеку от деревни Вишневка (Минский район). Местные жители услышали выстрелы, затем увидели нетрезвого дачника. Соседи поспешили сообщить об этом в милицию и областную природоохранную инспекцию.

"Нарушителя задержал участковый и водворил в изолятор, а госинспекторы обнаружили сбитых им птиц и предъявили к возмещению причиненный природе вред – около четырех тысяч рублей за двух лебедей", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В доме у задержанного нашли 34 патрона. Позже было обнаружено и ружье, которое нарушитель выбросил возле дачного участка. К слову, оружие оказалось незарегистрированным. "Теперь стрелку грозит уголовная ответственность", — добавили в Госинспекции.